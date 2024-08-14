В Приморье завершили расследование убийства 20-летней давности

Стражи правопорядка Приморского края завершили расследование убийства 20-летней давности. Как передаёт в телеграм-канале краевое Управление СК РФ, речь идёт о расправе над предпринимателем Андреем Смолдыревым в 2003 году.

Следственные мероприятия с обвиняемым в убийстве. Видео © Telegram / Следком Приморья

В убийстве бизнесмена обвиняют 44-летнего жителя Уссурийска Дмитрия Махненко. По версии следствия, он согласился убить Смолдырева, у которого на тот момент была ссора с другим предпринимателем Арманом Айрапетяном из-за земельного участка.

"30 октября 2003 года при пособничестве другого соучастника Дмитрия Гагарина обвиняемый, пряча лицо под маской, дождался, когда потерпевший выйдет из администрации города Уссурийска, догнал его и выстрелил не менее 7 раз в область головы и тела", — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что от полученных травм Смолдырев скончался. Обвиняемый вместе с пособником скрылись с места преступления и избавились от оружия.

Стоит отметить, что пособники были задержаны ещё в 2013 году и уже осуждены. Самого Махненко 1 апреля текущего года нашли в городе Хабаровске.