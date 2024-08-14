"Активно действовал": Дипломат раскрыл тайную роль Байдена в майдане на Украине
Дипломат Того: Байден "подстрекал" к изменениям в украинской политике в 2014-м
По словам японского дипломата, Байден в период Майдана играл ключевую роль за кулисами. Обложка © X / President Biden
Бывший японский дипломат Кадзухико Того в интервью РИА "Новости" раскрыл активную роль Джо Байдена в украинском Майдане. Политик утверждает, что вице-президент США в период майдана играл ключевую роль за кулисами совместно с Викторией Нуланд что способствовало политическим переменам на Украине.
"В "революции на майдане" огромна роль Байдена и Виктории Нуланд. Байден сам об этом пишет. За кулисами "революции майдана" активно действовал Байден в качестве вице-президента, чтобы разбить опредёленную часть украинских политиков", — заявил дипломат.
По его словам, Байден "подстрекал" к изменениям в украинской политике, что в свою очередь оказало влияние на события, приведшие к военному конфликту спустя год после его вступления в должность президента США. Он также отметил, что уже на старте своего президентства Байден воспринимал Путина как врага, что могло спровоцировать последующие военные действия.
Экс-дипломат вспомнил, что Путин с самого начала своего правления стремился создать стабильную Россию и сделать её частью европейской безопасности. Однако, по его мнению, ряд действий, включая возможное расширение НАТО и внутренние проблемы на Украине, стали ключевыми факторами, приведшими к текущему конфликту. Он также напомнил, что первые признаки напряжённости появились ещё в 2008 году, когда на саммите НАТО было решено о возможности вступления Украины в альянс, что нарушило "красные линии" России.
Ранее Байден прокомментировал недавнюю атаку ВСУ на Курскую область, охарактеризовав её как "настоящую дилемму". По информации пресс-пула Белого дома, Байден получает обновления о событиях в российском приграничье каждые четыре-пять часов.