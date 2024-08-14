Бывший японский дипломат Кадзухико Того в интервью РИА "Новости" раскрыл активную роль Джо Байдена в украинском Майдане. Политик утверждает, что вице-президент США в период майдана играл ключевую роль за кулисами совместно с Викторией Нуланд что способствовало политическим переменам на Украине.

"В "революции на майдане" огромна роль Байдена и Виктории Нуланд. Байден сам об этом пишет. За кулисами "революции майдана" активно действовал Байден в качестве вице-президента, чтобы разбить опредёленную часть украинских политиков", — заявил дипломат.

По его словам, Байден "подстрекал" к изменениям в украинской политике, что в свою очередь оказало влияние на события, приведшие к военному конфликту спустя год после его вступления в должность президента США. Он также отметил, что уже на старте своего президентства Байден воспринимал Путина как врага, что могло спровоцировать последующие военные действия.

Экс-дипломат вспомнил, что Путин с самого начала своего правления стремился создать стабильную Россию и сделать её частью европейской безопасности. Однако, по его мнению, ряд действий, включая возможное расширение НАТО и внутренние проблемы на Украине, стали ключевыми факторами, приведшими к текущему конфликту. Он также напомнил, что первые признаки напряжённости появились ещё в 2008 году, когда на саммите НАТО было решено о возможности вступления Украины в альянс, что нарушило "красные линии" России.