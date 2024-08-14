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14 августа, 03:59

"Активно действовал": Дипломат раскрыл тайную роль Байдена в майдане на Украине

Дипломат Того: Байден "подстрекал" к изменениям в украинской политике в 2014-м

По словам японского дипломата, Байден в период Майдана играл ключевую роль за кулисами. Обложка © X / President Biden

По словам японского дипломата, Байден в период Майдана играл ключевую роль за кулисами. Обложка © X / President Biden

Бывший японский дипломат Кадзухико Того в интервью РИА "Новости" раскрыл активную роль Джо Байдена в украинском Майдане. Политик утверждает, что вице-президент США в период майдана играл ключевую роль за кулисами совместно с Викторией Нуланд что способствовало политическим переменам на Украине.

"В "революции на майдане" огромна роль Байдена и Виктории Нуланд. Байден сам об этом пишет. За кулисами "революции майдана" активно действовал Байден в качестве вице-президента, чтобы разбить опредёленную часть украинских политиков", — заявил дипломат.

По его словам, Байден "подстрекал" к изменениям в украинской политике, что в свою очередь оказало влияние на события, приведшие к военному конфликту спустя год после его вступления в должность президента США. Он также отметил, что уже на старте своего президентства Байден воспринимал Путина как врага, что могло спровоцировать последующие военные действия.

Экс-дипломат вспомнил, что Путин с самого начала своего правления стремился создать стабильную Россию и сделать её частью европейской безопасности. Однако, по его мнению, ряд действий, включая возможное расширение НАТО и внутренние проблемы на Украине, стали ключевыми факторами, приведшими к текущему конфликту. Он также напомнил, что первые признаки напряжённости появились ещё в 2008 году, когда на саммите НАТО было решено о возможности вступления Украины в альянс, что нарушило "красные линии" России.

Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область
Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Ранее Байден прокомментировал недавнюю атаку ВСУ на Курскую область, охарактеризовав её как "настоящую дилемму". По информации пресс-пула Белого дома, Байден получает обновления о событиях в российском приграничье каждые четыре-пять часов.

Кирилл Сосновских
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