Умерла одна из пострадавших после наезда голого лихача на "мерсе" в Калининграде В Калининграде умерла одна из пяти пострадавших в результате наезда на пешеходов 14 августа, 07:15 Досмотр иномарки, сбившей пятерых человек в Калининграде. Обложка © Telegram / МВД 39

В Калининграде скончалась в больнице 51-летняя женщина, которая была одной из пятерых пострадавших в результате выезда "Мерседеса" на тротуар. Об этом рассказали в областном УМВД.

"В результате ДТП с различными травами и телесными повреждениями были госпитализированы четыре человека, ещё один от медицинской помощи отказался. Впоследствии доставленная в реанимацию жительница Хабаровска 1973 года рождения скончалась от полученных травм", — уточняется в тексте.

В полиции добавили, что в салоне легковушки найден шприц с бесцветной жидкостью, его передали на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновник ДТП задержан для допроса, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, вечером 13 августа 33-летний водитель иномарки выехал на оживлённый тротуар в Калининграде и сбил пятерых человек. Изначально сообщалось, что трое пострадавших были госпитализированы, ещё двое отправлены на амбулаторное лечение.

Авторы Татьяна Миссуми