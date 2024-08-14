Пропавшего на Урале мужчину нашли "за рулём" легковушки на дне реки Спасатели достали машину с телом мужчины из водоёма в Челябинской области 14 августа, 07:59 На Урале спасатели обнаружили затонувший автомобиль с телом человека. Обложка © Telegram / Министерство общественной безопасности Челябинской области

В Челябинской области спасатели вытащили из водоёма легковой автомобиль, внутри которого находилось тело 64-летнего жителя Верхнеуральского района. Об этом рассказали в региональном Министерстве общественной безопасности и показали кадры с места ЧП.

На Урале спасатели обнаружили затонувший автомобиль с телом человека. Видео © Telegram / Министерство общественной безопасности Челябинской области

В ходе поисков пропавшего мужчины правоохранители выяснили, что последний раз его видели у водоёма около посёлка Новоозёрный. На место были вызваны водолазы, они обследовали дно и обнаружили на глубине до трёх метров осевший в иле автомобиль, после чего спасатели приступили к подъёму транспорта из воды.

Уральские спасатели готовятся поднять легковушку из водоёма. Фото © Telegram / Министерство общественной безопасности Челябинской области

На Урале спасатели нашли затонувший автомобиль. Фото © Telegram / Министерство общественной безопасности Челябинской области

"Следуя по следам автомобильных шин, на глубине 2,5 метра был обнаружен автомобиль, внутри которого и находился пропавший без вести мужчина", — уточнили в поисково-спасательной службе области. Внутри машины находилось тело мужчины, к делу подключилась полиция.

Ранее сообщалось, что суд в Магнитогорске арестовал местного жителя, который убил и утопил в реке Урале 31-летнюю дочь. В СИЗО обвиняемый пробудет пока до 18 сентября. На допросе он во всём сознался и рассказал, как душил дочь, потом прятал тело в водоёме.

Авторы Татьяна Миссуми