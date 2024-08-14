Первый в XXI веке пассажирский самолёт выполнил рейс Омск – Усть-Ишим, борт сегодня вылетел из аэропорта Омск-Центральный. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Отправление Ан-2 в первый рейс из Омска в Усть-Ишим. Видео © Telegram / "Хоценко о важном"

"Первый рейс Омск – Усть-Ишим сегодня отправился из аэропорта Омск-Центральный. Вопрос о возрождении авиарейса, который был отменён в середине 90-х годов, поднимали жители северных районов области на встречах в прошлом году. Как и обещал, рейс возобновили. Летать будет регулярно: трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — с вылетом в 10:00 часов из Омска и в 14:00 часов из Усть-Ишима", — сказано в публикации главы региона.

Первый рейс выполнил способный вместить 12 пассажиров самолёт Ан-2 авиакомпании "Аэропром". Билет на такой полёт обойдётся в 2741 рубль, а время в пути составит порядка 2 часов и 15 минут. Чтобы проехать разделяющие Омск и Усть-Ишим почти 500 километров на авто, потребовалось бы не меньше восьми часов.