Минздрав ЛНР сообщил о состоянии 9 раненых при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске

Три пациента находятся в очень тяжёлом состоянии после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) автобуса в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко.

"По состоянию на утро 14 августа в Луганской республиканской клинической больнице находятся 9 пациентов, доставленных в клинику из Лисичанска. В крайне тяжёлом состоянии продолжают находиться три человека, состояние одного из них вызывает у медиков особое беспокойство. У мужчины тяжелейшая черепно-мозговая травма", — указано в сообщении.

Уточняется, что в тяжёлом состоянии находятся ещё четверо раненых, а в состоянии средней степени тяжести — два пациента. Местные врачи проводят оперативные телемедицинские консультации с коллегами из федеральных клиник, чтобы оказать максимальную помощь пострадавшим.

Кроме того, состояние раненой 12-летней девочки остаётся стабильно тяжёлым. Медики продолжают обследование и решают, как лечить ребёнка дальше. Остальные горожане, пострадавшие при обстреле ВСУ автобуса, находятся в больнице Лисичанска на плановом лечении. Угрозы для их жизни нет.