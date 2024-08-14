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14 августа, 08:05

Минздрав ЛНР сообщил о состоянии 9 раненых при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске

Автобус, который обстреляли ВСУ в Лисичанске. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Автобус, который обстреляли ВСУ в Лисичанске. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Три пациента находятся в очень тяжёлом состоянии после обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) автобуса в Лисичанске в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко.

"По состоянию на утро 14 августа в Луганской республиканской клинической больнице находятся 9 пациентов, доставленных в клинику из Лисичанска. В крайне тяжёлом состоянии продолжают находиться три человека, состояние одного из них вызывает у медиков особое беспокойство. У мужчины тяжелейшая черепно-мозговая травма", — указано в сообщении.

Уточняется, что в тяжёлом состоянии находятся ещё четверо раненых, а в состоянии средней степени тяжести — два пациента. Местные врачи проводят оперативные телемедицинские консультации с коллегами из федеральных клиник, чтобы оказать максимальную помощь пострадавшим.

Кроме того, состояние раненой 12-летней девочки остаётся стабильно тяжёлым. Медики продолжают обследование и решают, как лечить ребёнка дальше. Остальные горожане, пострадавшие при обстреле ВСУ автобуса, находятся в больнице Лисичанска на плановом лечении. Угрозы для их жизни нет.

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Напомним, накануне украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами Лисичанск в ЛНР, под удар попал автобус с пассажирами. Погибли два человека, один из них скончался в больнице. Тем временем число пострадавших увеличилось до 31.

Дарья Нарыкова
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