Россиянам объяснили, почему нельзя собирать и покупать грибы у дороги

Нередко на обочине российских дорог можно встретить продавцов, предлагающих автомобилистам грибы. С одной стороны, это очень удобно, ведь можно купить их прямо по пути домой и не ходить самим в лес, но с другой — такой товар может оказаться небезопасен для здоровья. Об этом предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Медик напомнила любителям грибов, что они хорошо впитывают в себя вещества с воздуха и земли. Поэтому собирать и покупать их надо только в правильных местах.

"Нельзя собирать вдоль дорог, в промзонах, возле аэропортов. Дворы домов, городские парки и газоны тоже не место для тихой охоты. В целом в городской черте стоит крайне аккуратно собирать грибы, а лучше и вовсе не делать этого", — пояснила врач.

Не стоит покупать грибы у случайных продавцов, в особенности стоящих на обочине дорог. Грибы накапливают вредные вещества от выхлопных газов. Кроме того, неизвестно, как давно эти грибы были срезаны. Их стоит обрабатывать в ближайшие часы после сбора, иначе они могут негативно сказаться на здоровье человека.