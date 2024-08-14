Собянин объяснил замену плитки в Москве шуткой про "клад Лужкова" Собянин: В Москве перекладывают плитку ради туризма, а не "клада Лужкова" 14 августа, 08:40 Ремонт улицы в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Денис Воронин

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что столичные коммунальщики вовсе не занимаются бесполезным и постоянным перекладыванием плитки, дорожные работы связаны с развитием туризма. Об этом политик сказал на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов", отвечая на вопрос о том, что власти якобы чрезмерно благоустраивают улицы.

"Такой мем в городе: "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад <...> зарыл". На самом деле это так, но только не Лужков там зарыл, это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов", — пояснил градоначальник.

По его словам, раньше столица была заставлена ларьками у станций метро, которые приносили собственникам до 100 тысяч долларов в год. Сейчас бюджет тратит 100 миллиардов рублей на благоустройство улиц, но эти деньги с лихвой окупаются в течение года за счёт туристической привлекательности столицы, продолжил Собянин. Он подчеркнул, что на программу "Развитие городской среды" в этом году выделено 245 миллиардов рублей, улучшить планируется 785 московских улиц.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о том, что в Москве будет запрещено строить однокомнатные квартиры площадью менее 28 квадратных метров, при этом двушка должна иметь не менее 44 квадратов.

Авторы Татьяна Миссуми