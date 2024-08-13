"В течение года ни одного попадания": Собянин заявил о надёжной защите Москвы от беспилотников
Собянин заявил о надёжной защите Москвы от атак беспилотников
Москва надёжно защищена от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". Он напомнил, что город первым испытал на себе удары вражеских дронов, которые прилетали в жилые и правительственные здания и даже в Кремль.
"Благодаря совместной большой работе, проделанной с Минобороны, сегодня московское небо защищено надёжнее, может, чем другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день", — подчеркнул Собянин.
Кроме того, добавил градоначальник, силами столицы была построена треть оборонительных сооружений от Луганска и Донецка до южных рубежей. Собянин обратил внимание, что треть городской промышленности приходится на предприятия военно-промышленного комплекса. Так, Москва ежемесячно выпускает по 10-15 тысяч БПЛА, которые впоследствии отправляют в зону спецоперации (СВО).
Ранее сообщалось, что правительство Москвы ввело дополнительные меры поддержки для контрактников: так, им будет единовременно выплачиваться 1,9 миллиона рублей. Выплату смогут получить те военные, которые поступили на военную службу по контракту с 23 июля 2024 года. В общей сложности контрактникам из столицы выплатят от 5,2 миллиона рублей за первый год службы.
Life.ru