"В течение года ни одного попадания": Собянин заявил о надёжной защите Москвы от беспилотников

Москва надёжно защищена от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов". Он напомнил, что город первым испытал на себе удары вражеских дронов, которые прилетали в жилые и правительственные здания и даже в Кремль.

"Благодаря совместной большой работе, проделанной с Минобороны, сегодня московское небо защищено надёжнее, может, чем другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день", — подчеркнул Собянин.

Кроме того, добавил градоначальник, силами столицы была построена треть оборонительных сооружений от Луганска и Донецка до южных рубежей. Собянин обратил внимание, что треть городской промышленности приходится на предприятия военно-промышленного комплекса. Так, Москва ежемесячно выпускает по 10-15 тысяч БПЛА, которые впоследствии отправляют в зону спецоперации (СВО).