Собянин: 23 тысячи москвичей отправятся служить в зону СВО по контракту
Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Обложка © АГН "Москва"
23 тысячи человек из Москвы отправятся служить по контракту в зону спецоперации в этом году, об этом заявил мэр Собянин. Он назвал столицу в этом отношении одним из лидеров среди регионов страны.
"Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы: в мобилизацию ушли 22 тысяч, в первую волну контрактации — 21 тысяч, и в этом году, во вторую волну контрактации, уйдет ещё 23 тысяч человек", — сказал Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Ранее правительство Москвы ввело дополнительные меры поддержки для контрактников: так, им будет единовременно выплачиваться 1,9 миллиона рублей. Выплату смогут получить те военные, которые поступили на военную службу по контракту с 23 июля 2024 года. В общей сложности контрактникам из столицы выплатят от 5,2 миллиона рублей за первый год службы.