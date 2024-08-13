Собянин: 23 тысячи москвичей отправятся служить в зону СВО по контракту

23 тысячи человек из Москвы отправятся служить по контракту в зону спецоперации в этом году, об этом заявил мэр Собянин. Он назвал столицу в этом отношении одним из лидеров среди регионов страны.

"Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы: в мобилизацию ушли 22 тысяч, в первую волну контрактации — 21 тысяч, и в этом году, во вторую волну контрактации, уйдет ещё 23 тысяч человек", — сказал Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".