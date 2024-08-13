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Регион
13 августа, 14:53

Собянин: 23 тысячи москвичей отправятся служить в зону СВО по контракту

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Обложка © АГН "Москва"

Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Обложка © АГН "Москва"

23 тысячи человек из Москвы отправятся служить по контракту в зону спецоперации в этом году, об этом заявил мэр Собянин. Он назвал столицу в этом отношении одним из лидеров среди регионов страны.

"Десятки тысяч людей сегодня законтрактованы или ушли добровольцами из Москвы: в мобилизацию ушли 22 тысяч, в первую волну контрактации — 21 тысяч, и в этом году, во вторую волну контрактации, уйдет ещё 23 тысяч человек", — сказал Собянин на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

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Ранее правительство Москвы ввело дополнительные меры поддержки для контрактников: так, им будет единовременно выплачиваться 1,9 миллиона рублей. Выплату смогут получить те военные, которые поступили на военную службу по контракту с 23 июля 2024 года. В общей сложности контрактникам из столицы выплатят от 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Александра Вишнякова
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