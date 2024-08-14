"Глаза в пол": Российский атлет описал напряжённые встречи с украинцами на Олимпиаде
Каноист Коровашков рассказал, как россияне и украинцы избегали конфликтов на ОИ
Алексей Коровашков (справа) и Захар Петров (слева) на ОИ в Париже. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Украинские спортсмены старались не смотреть в глаза россиянам на Олимпиаде в Париже. О встречах с атлетами с Незалежной рассказал бронзовый призёр ОИ-2012, каноист из РФ Алексей Коровашков, выступавший на Играх во Франции в нейтральном статусе.
"Пересекались. Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций", — рассказал спортсмен в беседе с "Матч ТВ".
Напомним, что российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвёртое место в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 метров на ОИ в Париже. Каноисты выступали в нейтральном статусе. Тем не менее во время квалификации спортсмены установили олимпийский рекорд.