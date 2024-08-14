Почти 400 тысяч заявлений подано на участие в онлайн-голосовании на выборах в РФ 14 августа, 09:23 В ЦИК привели данные по участию россиян в ДЭГ. Обложка © АГН "Москва" / Пелагея Тихонова

Чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), около 395 тысяч россиян из регионов оформили соответствующие заявления. Статистику озвучила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, выступая на заседании комиссии.

"Всего, на сей момент подано почти 450 тысяч заявлений, то есть 394 525 тысяч заявлений на ДЭГ и 53 021 тысяча заявлений на голосование по месту нахождения", — уточнила она.

Напомним, Единый день голосования пройдёт в России 8 сентября. Избирать в 2024 году будут 20 глав регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах, а также представителей администраций муниципальных образований. Заявления на участие в ДЭГ начали принимать с 22 июля, процесс завершится 4 сентября.

Авторы Татьяна Миссуми