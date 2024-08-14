В Германии опечатали военную часть из-за возможной диверсии против Бундесвера

Казармы Бундесвера в Кёльне опечатали для проверки на предмет возможной диверсии. Об этом сообщил со ссылкой на источники журнал Der Spiegel.

Уточняется, что в органах не исключают загрязнение воды в частном водопроводе воинской части. По данным журналистов, военных и гражданских призвали не использовать питьевую воду, а также сообщать о "необычном поведении" людей. Сейчас никого из армии в часть не пускают и не выпускают.

Казармы Бундесвера находятся вблизи аэропорта Кёльна. На объекте находятся 4,3 тысячи военных и 1,2 тысячи гражданских служащих. В издании подчеркнули, что с самого утра на территории проводилась проверка, которая, по предварительной версии, началась после обнаружения дыры в заборе.