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14 августа, 09:53

В Германии опечатали военную часть из-за возможной диверсии против Бундесвера

Казармы Бундесвера в Кёльне опечатали для проверки на предмет возможной диверсии. Об этом сообщил со ссылкой на источники журнал Der Spiegel.

Уточняется, что в органах не исключают загрязнение воды в частном водопроводе воинской части. По данным журналистов, военных и гражданских призвали не использовать питьевую воду, а также сообщать о "необычном поведении" людей. Сейчас никого из армии в часть не пускают и не выпускают.

Казармы Бундесвера находятся вблизи аэропорта Кёльна. На объекте находятся 4,3 тысячи военных и 1,2 тысячи гражданских служащих. В издании подчеркнули, что с самого утра на территории проводилась проверка, которая, по предварительной версии, началась после обнаружения дыры в заборе.

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Кстати, накануне Life.ru рассказывал, что в России силовики предотвратили 110 терактов с начала 2024 года. В ФСБ отметили, что за подготовку и совершение актов, а также за оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и пособничество ведомство задержало более 1 050 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Filmbildfabrik

Александра Мышляева
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