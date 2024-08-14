Ростех предложил ввести отсрочку для выпускников колледжей и вузов

Госкорпорация "Ростех" предлагает ввести отсрочку от призыва в армию на год для выпускников среднего профобразования и вузов, которые устраиваются работать на предприятия ОПК. Такую инициативу на форуме "Армия" озвучил замглавы "Ростеха", член бюро Союза машиностроителей Николай Волобуев.

Он объяснил, что молодого человека, окончившего колледж или вуз, сразу забирают на службу. И через год, возвращаясь на гражданку и начиная работать, он забывает то, что учил в течение 3-5 лет. Кроме того, не факт, что выпускник вообще захочет вернуться на своё рабочее место.

"Важно, чтобы специалист хотя бы год отработал на своём рабочем месте, у него появился интерес к этой сфере деятельности, приверженность к работодателю, чтобы он применил полученные знания на производстве", — заявил Волобуев.

Также он предложил расширить целевое обучение и на учреждения среднего профессионального образования. Сейчас такая практика существует для вузов.