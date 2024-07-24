В России стартовал приём заявок на отсрочку от армии для айтишников
В России в среду, 24 июля, стартовал приём заявлений на предоставление отсрочки от срочной службы для IT-специалистов. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.
Так, IT-специалисты до 6 августа могут подать заявления на отсрочку в осенний призыв через "Госуслуги". Минцифры передаст данные Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке от службы в армии будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.
Отсрочку может получить IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет, который работает в аккредитованной компании не менее 11 месяцев либо трудоустроился в течение года после окончания учёбы. Также сотрудник должен быть оформлен по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из утверждённого кабмином перечня.
Ранее сообщалось, что ФСБ получила возможность участвовать в отборе призывников на срочную службу. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В тот же день глава государства поручил преобразовать военные округа в управления.
ТАСС / Кирилл Кухмарь