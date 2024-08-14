Китай подтвердил взрыв ракеты "Чанчжэн-6А", запущенной в космос

В МИД Китая признали неудачный запуск ракеты "Чанчжэн-6А", которая взорвалась на орбите и оставила после себя крупнейшую партию мусора за последние десятилетия. Об этом передаёт Bloomberg.

Уточним, что ракету запустили 6 августа с космодрома Тайюань на севере Китая. Корабль вывел на орбиту 18 интернет-спутников, после чего верхняя ступень носителя разрушилась и порядка 50 обломков остались блуждать в космическом пространстве.

В издании подчеркнули, что федеральные СМИ Китая о происшествии сообщать не стали, однако информация разлетелась по Сети. Дипломатам МИД пришлось подтвердить факт разрушения. Там отметили, что власти внимательно следят за ситуацией.