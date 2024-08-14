Китай подтвердил взрыв ракеты "Чанчжэн-6А", запущенной в космос
В МИД Китая признали неудачный запуск ракеты "Чанчжэн-6А", которая взорвалась на орбите и оставила после себя крупнейшую партию мусора за последние десятилетия. Об этом передаёт Bloomberg.
Уточним, что ракету запустили 6 августа с космодрома Тайюань на севере Китая. Корабль вывел на орбиту 18 интернет-спутников, после чего верхняя ступень носителя разрушилась и порядка 50 обломков остались блуждать в космическом пространстве.
В издании подчеркнули, что федеральные СМИ Китая о происшествии сообщать не стали, однако информация разлетелась по Сети. Дипломатам МИД пришлось подтвердить факт разрушения. Там отметили, что власти внимательно следят за ситуацией.
Ранее Life.ru рассказывал, что появление космического мусора может напрямую влиять на земную жизнь. Так, весной во Флориде кусок изношенной батареи, который выкинули за борт корабля, пробил крышу дома. Отметим, что в открытый космос ненужный хлам запустили в надежде, что он сгорит, однако этого не произошло. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Wikipedia / China News Service