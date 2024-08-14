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14 августа, 10:11

Не только айтишники: Названы специалисты с самыми высокими запросами по зарплате

Опрос: В среднем россияне хотят получать 142 тысячи рублей в месяц

Аналитики сервиса "Работа.ру" провели опрос и выяснили, какую зарплату хотели бы получать специалисты из разных сфер деятельности. Результаты исследования оказались в распоряжении RT.

В среднем респонденты хотели бы иметь доход 142 тысячи рублей в месяц. При этом мужчины претендуют на более значительные суммы, чем женщины: 158 тысяч против 128 тысяч соответственно.

Самые высокие зарплатные ожидания у мужчин, работающих в медицине. Они хотели бы зарплату в размере 218 тысяч рублей. Среди женщин на самый высокий доход претендуют специалисты в области строительства — 185 тысяч рублей. Мужчины и женщины, трудящиеся в транспортной отрасли, уверены, что должны получать 152 тысячи рублей. В сфере недвижимости ожидают 150 тысяч рублей в месяц.

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"Специалисты из сферы IT рассчитывают на зарплату 148 тысяч рублей, работники производства и агропрома — на 146 тысяч, бухгалтеры — на 140 тысяч, продавцы — на 135 тысяч, финансисты — на 124 тысячи, преподаватели — на 112 тысяч рублей", — добавили аналитики.

При этом самые высокие зарплатные ожидания в среднем по России оказались у нижегородцев — они претендуют на 164 тысячи рублей. Следом идут москвичи — 157 тысяч, петербуржцы рассчитывают на 145 тысяч рублей в месяц, а новосибирцы — на 135. Меньше всего зарплатные ожидания оказались у жителей Ростова-на-Дону — 104 тысячи рублей.

Ранее россиянам объяснили, как правильно просить повышения зарплаты на работе. Это стоит делать лишь тогда, когда у вас есть чёткое осознание собственной ценности в компании. Уверенность в том, что вы приносите конкретную пользу организации, должна быть основана на фактах. Лучше всего просить прибавки в момент подведения итогов работы, проделанной за месяц, квартал или год.

Обложка ©

freepik / ededchechine

Алёна Зиновьева
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