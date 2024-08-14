Жуткий "мутант из тайной лаборатории" напугал жителей Урала, учёные всех успокоили Под Пермью найден редкий тропический гриб, отпугивающий "трупным запахом" 14 августа, 10:54 Грибы Мутинус Равенеля в Пермском крае. Обложка © VK / Подслушано Закамск

В Перми жители пожаловались на странные грибы возле военного института войск нацгвардии, но оказалось, что это всего лишь редкий тропический вид, пугающий своей необычной формой и "трупным запахом". Об этом пишет Ura.ru.

Грибы Мутинус Равенеля в Пермском крае. Фото © VK / Подслушано Закамск

Кадры с пугающим грибом фаллической формы опубликовали очевидцы. Самые мнительные комментаторы тут же выразили обеспокоенность, что растение может быть результатом каких-то тайных "научных исследований". Но правда о "мутанте из тайной лаборатории" оказалась прозаичнее. Речь идёт о несъедобных грибах с названием Мутинус Равенеля, который прозван в народе "сморчок вонючий".

"Это родственник дождевиков, тропический вид. В Пермском крае и Перми встречается в огородах, садах и парках — на богатой органикой почве. Помимо необычного вида, он отличается запахом. Это запах разлагающегося трупа", — поделилась с изданием профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева.

Она добавила, что это растение когда-то завезли в Европу из Северной Америки, после чего оно попало в Россию. Особенность гриба ещё и в том, что он выделяет коричневую слизь, в которой находятся споры, разносимые впоследствии насекомыми.

Ранее Life.ru писал, что в России впервые нашли самый ядовитый гриб планеты. Необычную находку сделали в лесах под Нижним Новгородом. Гриб ещё называют "зуб дьявола", и его нельзя употреблять в пищу.

Авторы Татьяна Миссуми