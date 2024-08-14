Москва заняла 93-е место по цене пива и кофе среди столиц по всему миру
Москва занимает 93-е место среди мировых столиц по соотношению цен на кофе и пиво. Такие данные приводятся по результатам аналитического исследования компании Finder, изучавшей стоимость этих напитков в 163 странах.
Выяснилось, что столиц, где пиво стоит дешевле кофе, чуть больше (51%), чем тех, где наблюдается обратная ситуация. В частности, в Москве средняя цена за чашку капучино составляет порядка 266,4 рубля, а за пинту пива — около 347,4 рубля. В большинстве стран ЕС, а также Индии, Туркменистане и Грузии чек за них будет выше.
Самый дорогой кофе пьют в Копенганене — там он стоит около 588 рублей, а пенное, видимо, для самых состоятельных можно купить в катарской Дохе за 1172,5 рубля. Также известно и место, где эти напитки можно купить дешевле всего — это Антананариву в Мадагаскаре. За чашку капучино там возьмут 98,6 рубля, а за пиво — 88 рублей.
Как писал Life.ru ранее, самый крупный отечественный поставщик этилового спирта "Росспиртпром" проинформировал российских производителей водки о том, что осенью цены на сырьё вырастут примерно на 9%. В связи с этим в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя сделали прогноз о том, как это повлияет на стоимость водки — по словам руководителя организации, незначительно.
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