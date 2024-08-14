Армия России взорвала топливную базу военной техники ВСУ, а также нанесла удары по скоплениям живой силы и боевых машин противника в 149 районах проведения СВО. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации за минувшие сутки.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах", — отчитались в министерстве обороны.