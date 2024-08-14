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14 августа, 10:28

Армия России взорвала топливную базу военной техники ВСУ

Армия России взорвала топливную базу военной техники ВСУ, а также нанесла удары по скоплениям живой силы и боевых машин противника в 149 районах проведения СВО. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации за минувшие сутки.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: топливная база военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 149 районах", — отчитались в министерстве обороны.

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Ранее Минобороны показало, как Су-34 нанесли ночной удар по ВСУ в Курской области. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Андрей Бражников
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