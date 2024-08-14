ВСУ лишились 475 военных и 6 складов в зоне действия группировки "Запад" 14 августа, 10:46 Российские войска на позициях. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и за сутки уничтожили до 475 бойцов ВСУ, танк, три американских бронетранспортёра М113, три бронемашины и два пикапа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М198 производства США, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов", — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что российские войска нанесли поражение трём бригадам ВСУ, а также 120-у отряду теробороны и 183-й бригаде резерва в районах Петропавловки Харьковской области, Стельмаховки, Нововодяного (ЛНР) и Торского (ДНР). Также Армия РФ успешно отразила две контратаки подразделений 117-й бригады теробороны.

Ранее сообщалось, что Армия России взорвала топливную базу военной техники ВСУ, а также нанесла удары по скоплениям живой силы и боевых машин противника в 149 районах проведения СВО.

Авторы Татьяна Миссуми