"Только побеждать!" Тарасова рассказала Life.ru, какой была ФФККР при Писееве

Когда во главе российской Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) стоял Валентин Писеев, наши фигуристы ездили на соревнования не просто участвовать, а побеждать. Об этом посетившему проходящую сегодня в Москве церемонию прощания с почётным президентом ФФККР корреспонденту Life.ru рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова — о влиянии Валентина Писеева на настрой российских фигуристов. Видео © Life.ru / Павел Баранов

"Мы ехали на соревнования — на чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры — не участвовать, мы ехали побеждать. Всегда ездили побеждать", — объяснила она.

Церемония прощания с Валентином Писеевым в Москве. Фотография © Life.ru / Павел Баранов

Попрощаться с почётным спортивным функционером также пришли гендир ФФККР Александр Коган, глава Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, исполняющий обязанности руководителя ФФККР Антон Сихарулидзе и заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Алексей Горшков. Церемония прошла в прощальном зале московской ЦКБ № 1.

Церемония прощания с Валентином Писеевым в Москве. Фотография © Life.ru / Павел Баранов

Напомним, о смерти Валентина Писеева на 83-м году жизни стало известно утром 12 августа. Должность главы ФФККР он занимал с 1992 по 2010 год. В 2022-м Писеев удостоился ордена Александра Невского и получил его из рук президента РФ Владимира Путина за вклад в развитие физической культуры и спорта в стране.