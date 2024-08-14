Психолог раскрыла лучшие средства от стресса на фоне боёв под Курском

На фоне событий в Курской области у многих россиян наблюдается повышенный уровень тревоги. Защитить свою психику от травматичных последствий в непростой период можно при помощи простых упражнений. Каких — рассказала РИА "ФедералПресс" психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова.

В период паники психолог порекомендовала задавать себе хотя бы раз в час такой вопрос: "Что сейчас с моим дыханием?" Как правило, в стрессовом режиме человек часто задерживает дыхание. Это является прямым показателем тревоги, поэтому надо чаще спокойно и глубоко дышать. Кроме того, чтобы снизить уровень стресса, стоит отказаться от постоянного чтения новостей и соцсетей.

"По законам влияния информационного поля на массы мы с вами переходим на этап "истощения" — это 6–9-й день после начала события. И у многих уже появляется желание отказаться от поглощения информации, потому что организм на грани истощения от влияния стресса", — отметила специалист.

Вытащить себя из "болота" тревоги, паники и страха помогут рутинные дела. Неплохо будет расписать себе действия и чётко следовать им.

"Если вы привыкли с утра пить чашку кофе, наливайте её. Делайте каждодневные, привычные, рутинные дела. Даже если не хочется умываться, идите в ванну и сделайте это", — подчеркнула Масолова.

Психолог также порекомендовала включать себе позитивную музыку, смотреть на красивые картинки и побольше гулять. В период стресса можно смотреть фильмы с эмоциональными сюжетами, но с хорошей концовкой — нелишним будет поплакать и снять напряжение. Кроме того, можно почитать книгу или сходить на массаж, отметила эксперт. Помогут справиться со стрессом и объятия с близкими людьми.