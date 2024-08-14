Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 11:07

Психолог раскрыла лучшие средства от стресса на фоне боёв под Курском

Психолог Масолова призвала гулять и составлять расписание, чтобы подавить стресс

На фоне событий в Курской области у многих россиян наблюдается повышенный уровень тревоги. Защитить свою психику от травматичных последствий в непростой период можно при помощи простых упражнений. Каких — рассказала РИА "ФедералПресс" психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова.

В период паники психолог порекомендовала задавать себе хотя бы раз в час такой вопрос: "Что сейчас с моим дыханием?" Как правило, в стрессовом режиме человек часто задерживает дыхание. Это является прямым показателем тревоги, поэтому надо чаще спокойно и глубоко дышать. Кроме того, чтобы снизить уровень стресса, стоит отказаться от постоянного чтения новостей и соцсетей.

"По законам влияния информационного поля на массы мы с вами переходим на этап "истощения" — это 6–9-й день после начала события. И у многих уже появляется желание отказаться от поглощения информации, потому что организм на грани истощения от влияния стресса", — отметила специалист.

Вытащить себя из "болота" тревоги, паники и страха помогут рутинные дела. Неплохо будет расписать себе действия и чётко следовать им.

Психолог назвала способ снять тревожность, доступный каждому
Психолог назвала способ снять тревожность, доступный каждому

"Если вы привыкли с утра пить чашку кофе, наливайте её. Делайте каждодневные, привычные, рутинные дела. Даже если не хочется умываться, идите в ванну и сделайте это", — подчеркнула Масолова.

Психолог также порекомендовала включать себе позитивную музыку, смотреть на красивые картинки и побольше гулять. В период стресса можно смотреть фильмы с эмоциональными сюжетами, но с хорошей концовкой — нелишним будет поплакать и снять напряжение. Кроме того, можно почитать книгу или сходить на массаж, отметила эксперт. Помогут справиться со стрессом и объятия с близкими людьми.

Ранее россиянам предложили справиться со стрессом при помощи методики под названием EMDR. Она позволяет ускорить психическую проработку травмирующего события. Специалист работает по определённым протоколам, но принцип в том, чтобы соединить речевую моторику, речь с определёнными движениями глазами. Психическая проработка травмы становится возможной.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров