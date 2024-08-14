Путин поддержал выдвижение Беспрозванных на выборы калининградского губернатора 14 августа, 11:10 Встреча Владимира Путина и Алексея Беспрозванных. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение Алексея Беспрозванных участвовать в выборах на пост главы Калининградской области. Российский лидер затронул эту тему во время встречи с врио главы региона.

Встреча Владимира Путина и Алексея Беспрозванных. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Я же вас назначал туда временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Естественно, решение зависит от жителей Калининградской области. Вам успехов!" — сказал Путин.

Беспрозванных поблагодарил президента за оказанное доверие и обещал сделать всё, чтобы его оправдать. Он также доложил главе государства, что сегодня субсидированный билет на самолёт из Калининграда до Москвы или Санкт-Петербурга в среднем стоит 3800 рублей, тогда как стоимость не субсидированного начинается от 12 тысяч. Беспрозванных подчеркнул, что субсидирование было возобновлено с мая этого года и на реализацию программы выделено 1,1 миллиарда рублей. Путин отметил важность данного вопроса, а также добавил, что также продолжится развитие морского сообщения.

"В отношении авиабилетов субсидирование продолжится. Что касается морских перевозок, потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, в конце 2028 года предусмотрена на заводе "Звезда" сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029 году – ещё одного парома", — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ о нехватке субсидий на морские поставки грузов, заявил, что затруднений в снабжении Калининградской области морским путём не будет. Обеспечение этого региона всем необходимым является одним из абсолютных приоритетов для России, добавил он.

Авторы Татьяна Миссуми