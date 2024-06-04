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4 июня, 09:45

Песков исключил риск затруднений в снабжении Калининграда

Затруднений в снабжении Калининградской области морским путём не будет, обеспечение этого региона всем необходимым является одним из абсолютных приоритетов для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию РБК о нехватке субсидий на морские поставки грузов.

"Он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Life.ru) неоднократно принимал участие в дискуссиях на этот счёт, тему эту непосредственно ведёт Правительство РФ, поэтому эта тема важна. И не может быть и речи, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда", — подчеркнул Песков.

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Эксперт объяснил, почему в Финляндии на самом деле заговорили о "закрытии" РФ доступа к Калининграду

А ранее в Финляндии предложили отрезать России доступ к Калининграду — всё из-за того, что ряд стан Европы считает Москву ответственной за сбои в работе GPS. В ответ в Госдуме напомнили Финляндии о её российском прошлом.

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Александр Юнашев
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