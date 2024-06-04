Песков исключил риск затруднений в снабжении Калининграда

Затруднений в снабжении Калининградской области морским путём не будет, обеспечение этого региона всем необходимым является одним из абсолютных приоритетов для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию РБК о нехватке субсидий на морские поставки грузов.

"Он (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Life.ru) неоднократно принимал участие в дискуссиях на этот счёт, тему эту непосредственно ведёт Правительство РФ, поэтому эта тема важна. И не может быть и речи, чтобы были какие-то затруднения в снабжении Калининграда", — подчеркнул Песков.