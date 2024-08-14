В окружении Аллы Пугачёвой раскрыли секрет её "вечной молодости" за 100 рублей

Певица Алла Пугачёва использует прозрачные пластыри, которые помогают ей визуально избавиться от морщин. Об этом сообщает Kp.ru, ссылаясь на источник в окружении артистки.

Алла Пугачёва в Юрмале. Видео © Х / DavidIlnitsky

В конце июля Алла Пугачёва появилась в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле и шокировала всех внешним видом. Многие отмечают, что Примадонна, несмотря на то, что в этом году ей исполнилось 75 лет, не выглядит на этот возраст. Люди уверяют, что у Пугачёвой было почти полностью гладкое лицо. Друзья певицы пояснили, что дело вовсе не в пластике.

Знакомые Пугачёвой отметили, что она стала часто использовать тейпы — специальные пластыри, соединённые шнурком, которые помогают добиться эффекта "лисьих глаз". Кроме того, эти тейпы убирают морщины. По предполагаемой информации, артистка клеит их под подбородок, чтобы натянуть нижнюю часть лица. К слову, такие пластыри стоят всего 100 рублей.