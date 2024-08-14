В окружении Аллы Пугачёвой раскрыли секрет её "вечной молодости" за 100 рублей
Kp.ru: Пугачёва клеит пластыри от морщин за 100 рублей для сохранения молодости
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Певица Алла Пугачёва использует прозрачные пластыри, которые помогают ей визуально избавиться от морщин. Об этом сообщает Kp.ru, ссылаясь на источник в окружении артистки.
Алла Пугачёва в Юрмале. Видео © Х / DavidIlnitsky
В конце июля Алла Пугачёва появилась в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле и шокировала всех внешним видом. Многие отмечают, что Примадонна, несмотря на то, что в этом году ей исполнилось 75 лет, не выглядит на этот возраст. Люди уверяют, что у Пугачёвой было почти полностью гладкое лицо. Друзья певицы пояснили, что дело вовсе не в пластике.
Знакомые Пугачёвой отметили, что она стала часто использовать тейпы — специальные пластыри, соединённые шнурком, которые помогают добиться эффекта "лисьих глаз". Кроме того, эти тейпы убирают морщины. По предполагаемой информации, артистка клеит их под подбородок, чтобы натянуть нижнюю часть лица. К слову, такие пластыри стоят всего 100 рублей.
По данным источника, Примадонна совсем не заморачивается фотографиями и видео в Интернете. В частности, певица клеит обычные прозрачные пластыри под глаза. Затем она хорошо гримируется, чтобы замаскировать их.
Тем не менее поклонники заподозрили Аллу Пугачёву в ринопластике и подтяжке лица. Как писал Life.ru, у артистки заметили таинственное уменьшение носа и слишком гладкое лицо. Подписчики думают, что Примадонна именно из-за косметических операций пропадала на несколько месяцев из поля зрения.