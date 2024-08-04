"Отрезала нос!": Помолодевшую на 10 лет Пугачёву заподозрили в ринопластике и подтяжке лица Поклонники заподозрили Пугачёву в ринопластике и подтяжке лица 4 августа, 08:24 Алла Пугачёва пару лет назад (слева) и сейчас в Юрмале (справа). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey / Х / Эхо

Певицу Аллу Пугачёву заподозрили в новых пластических операциях. Сейчас артистка живёт в Юрмале и стала часто появляться на светских мероприятиях, она с радостью позирует перед камерой и раздаёт интервью. Поклонники тут же заметили перемены в чертах её лица.

Алла Пугачёва в Юрмале. Видео © Х / DavidIlnitsky

У Пугачёвой таинственным образом уменьшился нос, что могло стать результатом ринопластики. По мнению фанатов, именно очередной операцией объясняется "исчезновение" певицы почти на два месяца. Пока её "хоронили" некоторые СМИ, артистка, скорее всего, проходила реабилитацию. Также бросается в глаза, что лицо Пугачёвой стало гладким и вытянутым, это говорит о проведённой подтяжке.

Впрочем, поклонники результат вмешательства хирурга высоко оценили. В Сети расходятся восторженные комментарии, что артистка скинула сразу десяток лет и с "подрезанным носом" ей гораздо лучше. Но многие стали беспокоиться, что Пугачёва давно не девочка, поэтому пластика в её возрасте может негативно сказаться на здоровье. Сама исполнительница пока никак не прокомментировала свою новую внешность.

Авторы Татьяна Миссуми