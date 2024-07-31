"Дистрофические ножки": Пугачёву отчитали за наряд не по возрасту на концерте в Юрмале

На прошедший накануне в латвийской Юрмале моноспектакль, где актёр Данила Козловский исполнил главную роль, также пришла и Алла Пугачёва. Однако наряд Примадонна выбрала явно не по возрасту.

Поклонников крайне смутили кожаные леггинсы на 75-летней певице. Многие отметили, что опальной королеве эстрады уже не удаётся молодиться и с необычными образами пора заканчивать.

"Дистрофические ножки Пугачёвой в кожаных легинсах просто ужас!", — отметил другой комментатор.