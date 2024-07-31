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31 июля, 15:11

"Дистрофические ножки": Пугачёву отчитали за наряд не по возрасту на концерте в Юрмале

Алла Пугачёва в кожаных легинсах пришла на концерт Данилы Козловского

Алла Пугачёва и Данила Козловский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва и Данила Козловский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

На прошедший накануне в латвийской Юрмале моноспектакль, где актёр Данила Козловский исполнил главную роль, также пришла и Алла Пугачёва. Однако наряд Примадонна выбрала явно не по возрасту.

Поклонников крайне смутили кожаные леггинсы на 75-летней певице. Многие отметили, что опальной королеве эстрады уже не удаётся молодиться и с необычными образами пора заканчивать.

"Дистрофические ножки Пугачёвой в кожаных легинсах просто ужас!", — отметил другой комментатор.

"На моноспектакль пришёл монозритель. Вот и смотрите друг на друга", — прокомментировал один из пользователей.

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Ранее Алла Пугачёва поразила всех, появившись на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале в мини-шортах. Примадонну осыпали комплиментами по поводу её цепляющего внимание наряда, а также похвалили за смелость. В самом деле, внешность и само впечатление от певицы несколько изменились по сравнению с тем, как она выглядела раньше. Кстати, Примадонна недавно заявила, что возвращаться на сцену у неё нет ни желания, ни вдохновения.

Мария Любицкая
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