Россиянам рассказали, когда и где наблюдать грандиозный "поцелуй" Марса и Юпитера

В ночь с 14 на 15 августа жители и гости Москвы смогут наблюдать грандиозное сближение Марса и Юпитера. После полуночи две планеты окажутся на расстоянии, которое вдвое меньше диска Луны. Как и где можно будет полюбоваться редким астрономическим явлением, рассказало в своём материале РИАМО.

Марс и Юпитер поднимутся над северо-восточным горизонтом Москвы примерно в 23:30. Ближе к рассвету они достигнут высоты 34 градуса над восточным горизонтом. "Поцелуй" планет будет хорошо виден невооружённым глазом при условии ясной погоды. Любоваться Марсом и Юпитером можно будет весь месяц. Однако именно 14 августа их будет наиболее хорошо видно в ночном небе. Затем планеты начнут отдаляться друг от друга и достигнут наибольшего расстояния в январе 2025 года.

Смотреть на сближение лучше не в самой Москве, а за городом. С собой для наблюдений можно взять бинокль. Астрономы советуют выбирать места с меньшим количеством фонарей и высоких домов.