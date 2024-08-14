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14 августа, 11:34

Россиянам рассказали, когда и где наблюдать грандиозный "поцелуй" Марса и Юпитера

РИАМО: Любоваться сближением Марса и Юпитера можно будет весь месяц

В ночь с 14 на 15 августа жители и гости Москвы смогут наблюдать грандиозное сближение Марса и Юпитера. После полуночи две планеты окажутся на расстоянии, которое вдвое меньше диска Луны. Как и где можно будет полюбоваться редким астрономическим явлением, рассказало в своём материале РИАМО.

Марс и Юпитер поднимутся над северо-восточным горизонтом Москвы примерно в 23:30. Ближе к рассвету они достигнут высоты 34 градуса над восточным горизонтом. "Поцелуй" планет будет хорошо виден невооружённым глазом при условии ясной погоды. Любоваться Марсом и Юпитером можно будет весь месяц. Однако именно 14 августа их будет наиболее хорошо видно в ночном небе. Затем планеты начнут отдаляться друг от друга и достигнут наибольшего расстояния в январе 2025 года.

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Смотреть на сближение лучше не в самой Москве, а за городом. С собой для наблюдений можно взять бинокль. Астрономы советуют выбирать места с меньшим количеством фонарей и высоких домов.

Ранее россиянам рассказали, что сближение Марса и Юпитера принесёт волну энергии и возможностей. Марс играет ключевую роль в формировании жизненной динамики. Он может влиять на физическую активность человека, волю, решимость и даже сексуальность. В свою очередь, Юпитер играет в астрологии роль благодетеля и символизирует рост и мудрость. Он также олицетворяет щедрость, удачу и оптимизм.

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freepik

Алёна Зиновьева
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