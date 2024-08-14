США ужаснулись, прикинув свои шансы выстоять в ядерной войне против России

Соединённые Штаты достаточно пессимистично оценили свои возможности в противостоянии России, Китаю и КНДР в случае ядерной войны. Об этом сообщает издание The Economist. По мнению обозревателя газеты, такой сценарий может обернуться кошмаром для Белого дома.

"Судя по недавним ошеломляющим заявлениям высокопоставленных чиновников, ответ на вопрос о том, как долго США смогут противостоять Российской Федерации, КНР и КНДР, звучит так: "Вероятно, совсем недолго", — говорится в публикации.

Вероятно, именно на фоне таких опасений администрация Байдена спешно запустила подготовку к расширению развернутых ядерных сил Соединённых Штатов. Пик этого процесса прогнозируют на 2026 год, когда истечёт срок действия договора СНВ-III между Россией и Америкой, полагает обозреватель The Economist.