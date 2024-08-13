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13 августа, 06:07

Трамп считает, что Китай может перегнать США по объёмам ядерных арсеналов

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Китай может "догнать или даже перегнать" США по объёмам ядерного арсенала, считает кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп. Соответствующее заявление он сделал в интервью американского миллиардеру Илону Маску в социальной сети X.

"Россия и США находятся на первом месте, тогда как Китай далеко позади, но они, что неудивительно, развиваются очень стремительно. Всё закончится тем, что Китай догонит, а может даже перегонит нас", — сказал политик.

Бывший хозяин Белого дома считает, что ядерное оружие непременно будет использоваться при начале третьей мировой войны, и это приведёт к разрушениям, "которых ещё не видел свет"

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Напомним, Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску. Несмотря на хакерскую атаку, разговор всё же состоялся. Политик говорил о пережитом покушении, надеждах на хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, а также нерадужных перспективах Киева, в том числе высказался против вступления республики в НАТО.

Матвей Константинов
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