Трамп считает, что Китай может перегнать США по объёмам ядерных арсеналов

Китай может "догнать или даже перегнать" США по объёмам ядерного арсенала, считает кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп. Соответствующее заявление он сделал в интервью американского миллиардеру Илону Маску в социальной сети X.

"Россия и США находятся на первом месте, тогда как Китай далеко позади, но они, что неудивительно, развиваются очень стремительно. Всё закончится тем, что Китай догонит, а может даже перегонит нас", — сказал политик.