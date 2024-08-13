"Какие-то глупости": Трамп разнёс Байдена за обещание Украине
Трамп: Слова Байдена о возможности приёма Украины в НАТО являются глупостью
Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Бывший президент США Дональд Трамп, ныне снова претендующий на этот пост от Республиканской партии, подверг резкой критике заявления хозяина Белого дома Джо Байдена. В интервью предпринимателю Илону Маску он осудил его высказывания о возможном вступлении Украины в НАТО.
"Байден начал говорить какие-то глупости. Например, он сказал, что [Украина] может стать страной — участницей НАТО. Россия никогда бы не согласилась с этим. А мы берём и заявляем такое", — заявил экс-президент в беседе, которая состоялась в понедельник.
По словам Трампа, у действующего хозяина Белого дома 30 лет назад был низкий IQ, а теперь у него "совсем ничего не осталось". Именно поэтому, по мнению политика, Байден делает такие "глупости".
По его мнению, подобные слова Байдена, по сути, провоцируют конфликт. Такое резкое осуждение явно подчёркивает разницу во взглядах на международные отношения между двумя американскими политиками и усиливает напряжённость в обсуждении украинского кризиса.
Напомним, что сегодня Трамп дал большое интервью Илону Маску в соцсети X, которое едва не сорвалось из-за хакерской атаки. В ходе него кандидат в президенты США вспомнил о пережитом покушении, а также выразил надежду на хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным в случае победы на выборах в Штатах. Упомянул Трамп и о том, что у Киева не хватает военнослужащих для продолжения конфликта и рассказал о главной угрозе для человечества.