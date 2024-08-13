"Какие-то глупости": Трамп разнёс Байдена за обещание Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, ныне снова претендующий на этот пост от Республиканской партии, подверг резкой критике заявления хозяина Белого дома Джо Байдена. В интервью предпринимателю Илону Маску он осудил его высказывания о возможном вступлении Украины в НАТО.

"Байден начал говорить какие-то глупости. Например, он сказал, что [Украина] может стать страной — участницей НАТО. Россия никогда бы не согласилась с этим. А мы берём и заявляем такое", — заявил экс-президент в беседе, которая состоялась в понедельник.

По словам Трампа, у действующего хозяина Белого дома 30 лет назад был низкий IQ, а теперь у него "совсем ничего не осталось". Именно поэтому, по мнению политика, Байден делает такие "глупости".