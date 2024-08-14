Минфин призвал сократить часть чиновников, а остальным поднять зарплату Силуанов заявил, что Минфин выступает за сокращение численности госслужащих 14 августа, 12:36 Чиновников может стать меньше. Обложка © freepik

Министерство финансов РФ считает, что численность государственных служащих в стране чрезмерная, поэтому можно сократить часть работников, повысив оставшимся зарплату. Об этом глава ведомства Антон Силуанов рассказал на X Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату", — подчеркнул министр.

Однако он пояснил, что рост зарплат в госсекторе требует значительных расходов, но сейчас этим заниматься никто не будет, так как на повестке первоочередными остаются вопросы по спецоперации.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может увеличиться до 22 440 рублей. В прошлом году этот показатель составлял 16 242 рубля, а в 2024-м его проиндексировали на 18,5%.

Авторы Татьяна Миссуми