Россиянам объяснили, в каких случаях нельзя расширить балкон

Собственники жилья в многоквартирном доме нередко хотят расширить имеющийся балкон или пристроить новый. Однако получить добро выйдет далеко не у всех. В каких случаях надзорные органы могут отказать, объяснил эксперт по перепланировкам, юрист Лев Лев в беседе с aif.ru.

"Например, реконструкцию не разрешат на тех объектах, которые находятся на гостевых маршрутах города. Запрет наложат и для владельцев квартир в домах, признанных объектами культурного наследия", — объяснил эксперт.

В других случаях придётся долго готовить и согласовывать необходимые для перепланировки документы. Нужно составить эскизный и рабочий проекты, оплатить госэкспертизу и — самое главное — получить согласие от других собственников жилья. Весь процесс займёт не меньше девяти месяцев.

При этом раньше получить согласование на изменение площади балкона было гораздо проще, подчеркнул юрист. Теперь процедура стала более хлопотной, особенно если кто-то из соседей встал в позу. Люди, которые расширили балкон без согласования, рискуют получить штраф и обязательство вернуть всё в прежний вид.