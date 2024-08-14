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Украинец попался на торговле гранатомётами через Интернет

В Киеве задержан мужчина, который продавал через Сеть гранатомёты и снаряды

14 августа, 13:41
Киевлянин продавал гранатомёты через Сеть. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Киевская прокуратура

Киевлянин продавал гранатомёты через Сеть. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Киевская прокуратура

В Киеве силовики задержали 40-летнего мужчину, который через специализированные сайты продавал гранатомёты и отправлял их покупателям по почте. Об этом сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.

Киевлянин продавал гранатомёты. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Киевская прокуратура

Киевлянин продавал гранатомёты. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Киевская прокуратура

Купить противотанковый гранатомёт АТ-4 задержанный предлагал за 40 тысяч гривен (около 1 тысячи долларов). Кроме того, торговец оружием выставлял боеприпасы к такой технике. Поймать преступника удалось с помощью подставной покупки, которую устроили правоохранители. Сейчас мужчине уже предъявили обвинение, возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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