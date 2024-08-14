Украинец попался на торговле гранатомётами через Интернет В Киеве задержан мужчина, который продавал через Сеть гранатомёты и снаряды 14 августа, 13:41 Киевлянин продавал гранатомёты через Сеть. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Киевская прокуратура

В Киеве силовики задержали 40-летнего мужчину, который через специализированные сайты продавал гранатомёты и отправлял их покупателям по почте. Об этом сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.

Киевлянин продавал гранатомёты. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Киевская прокуратура

Купить противотанковый гранатомёт АТ-4 задержанный предлагал за 40 тысяч гривен (около 1 тысячи долларов). Кроме того, торговец оружием выставлял боеприпасы к такой технике. Поймать преступника удалось с помощью подставной покупки, которую устроили правоохранители. Сейчас мужчине уже предъявили обвинение, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Киеве силовики задержали девушку, которую подозревают в организации поджогов военных машин, теперь ей грозит пожизненный тюремный срок. Она якобы обучала участников группы, как изготавливать бомбы и взрывать автомобили ВСУ и военкомов.

Авторы Татьяна Миссуми