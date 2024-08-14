Самозванец пытался сдать экзамен на права за "брата-двойника" в Москве

Полицейские задержали гражданина Киргизии в Москве за попытку ввести в заблуждение сотрудников МВД. Иностранец отправился сдавать экзамен на права за своего двоюродного брата, пишет сайт MK.ru.

По данным издания, инцидент произошёл в отделе технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы №4 ГАИ в Москве. Гражданин Киргизии пришёл сдавать экзамен на права и показал чужой документ. Но оказалось, что для инспектора не все выходцы из Азии "на одно лицо".

Самозванец после разоблачения признался, что на такой шаг его попросил пойти двоюродный брат. Тот понадеялся, что автоинспекторы не смогут найти разницу между родственниками на фотографиях. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Задержанному вменяется статья "Использование заведомо подложного документа".