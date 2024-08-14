Россиянам рассказали, что делать при пропаже или повреждении багажа в аэропорту Юрист Днепровская: При пропаже багажа пассажир получит 600 руб. за 1 кг его веса 14 августа, 19:26 Пассажир вправе требовать компенсации за повреждённый в полёте чемодан. Обложка © freepik

Если пассажир не получил свой багаж, то он должен незамедлительно оформить соответствующий акт. Сделать это можно в окне Lost and Found, которое есть в каждом аэропорту. Об этом рассказала адвокат Александра Днепровская телеканалу "Санкт-Петербург".

На протяжении 21 дня по закону будет считаться, что чемодан всего лишь задерживается. После этого необходимо написать претензию с требованием вернуть деньги за утерянный по вине авиакомпании багаж. Если вещи сдавались с объявленной стоимостью на стойке регистрации, то размер возмещения будет соответствовать этой сумме. В противном случае действуют такие нормы: 600 рублей за килограмм веса.

В случае если чемодан не был потерян, но его вручили пассажиру с повреждениями, тогда также следует сразу составить акт и описать замеченные недочёты. Стоимость возмещения ущерба будет рассчитана перевозчиком исходя из среднерыночной цены на чемодан. Впрочем, пассажир может приложить чек, что подтвердит стоимость сумки.

По словам адвоката, самые неприятные случаи — это когда повреждения багажа обнаружены уже дома, а выявить их в аэропорту не представлялось возможным. Но и в этой ситуации Воздушный кодекс и закон "О защите прав потребителей" на стороне пассажира, который может подать жалобу и потребовать компенсацию в течение семи дней.

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Авторы Татьяна Миссуми