Магазины duty free в аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли
Российские путешественники получили возможность расплачиваться в магазинах беспошлинной торговли на территории международного аэропорта Дубая наличными рублями. Нововведение заработало с 1 августа, поделился с ТАСС представитель компании Dubai Duty Free.
По словам собеседника агентства, оплата рублями стала доступной в большинстве магазинов, но не во всех. Во втором терминале опция пока заблокирована, но этот вопрос решится после урегулирования технических вопросов. Карты российской платёжной системы "Мир" в аэропорту всё ещё не принимают, а вот выпущенные банками РФ карты китайской Union Pay на территории воздушной гавани работают исправно.
Тем временем платёжная система "Мир" продолжает расширять географию использования. С июня расплатиться такой картой можно на территории Азербайджана, а скоро аналогичную возможность получат и россияне, посетившие африканский Маврикий, рассказывал Life.ru.
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