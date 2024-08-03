Магазины duty free в аэропорту Дубая начали принимать наличные рубли

По словам собеседника агентства, оплата рублями стала доступной в большинстве магазинов, но не во всех. Во втором терминале опция пока заблокирована, но этот вопрос решится после урегулирования технических вопросов. Карты российской платёжной системы "Мир" в аэропорту всё ещё не принимают, а вот выпущенные банками РФ карты китайской Union Pay на территории воздушной гавани работают исправно.