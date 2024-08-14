Российские Ту-95МС вместе с МиГ-31 более 4 часов парили над водами Баренцева и Норвежского морей

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс ВКС России планово пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации Минобороны, на некоторых участках маршрута ракетоносцы сопровождали иностранные истребители. В военном ведомстве отметили, что российская авиация периодически выполняет полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Чёрного и Балтийского морей в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США накаляют обстановку на международной арене, обвиняя Россию в якобы незаконных полётах российских истребителей, хотя Москва лишь делает ответные шаги, защищая себя от агрессии извне. По его словам, РФ никогда не вела патрулирование вдали своих границ после распада СССР, потому что доверяла странам Запада, однако с лёгкой руки Вашингтона доверие было подорвано.