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14 августа, 15:40

На Байкале погиб один из самых титулованных яхтсменов России: убегал от медведя, но сорвался со скалы

Погибшим на Байкале туристом оказался профессиональный яхтсмен

Туристом, который погиб на Байкале, убегая от медведя, оказался один из самых титулованных яхтсменов России — 56-летний Станислав П. Об этом сообщает Mash.

Станислав более 30 лет занимался парусным спортом, у него множество регалий, в том числе четыре кубка Байкала.

Окровавленный россиянин вышел из леса после невероятной победы в схватке с медведем
Окровавленный россиянин вышел из леса после невероятной победы в схватке с медведем

Напомним, яхтсмен причалил на лодке с другом к берегу Байкала, но к туристам из леса вышел медведь. Убегая от дикого животного, мужчины сорвались со скалы, один из их погиб, второй получил травмы.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Julia Agin

Александра Вишнякова
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