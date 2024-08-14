На Байкале погиб один из самых титулованных яхтсменов России: убегал от медведя, но сорвался со скалы

Туристом, который погиб на Байкале, убегая от медведя, оказался один из самых титулованных яхтсменов России — 56-летний Станислав П. Об этом сообщает Mash.

Станислав более 30 лет занимался парусным спортом, у него множество регалий, в том числе четыре кубка Байкала.