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Новая выдумка ЦИПсО: Слухи о пропаже российского Ил-76 над Запорожьем оказались фейком

В МЧС РФ опровергли информацию украинских СМИ о пропаже Ил-76 над Запорожьем

14 августа, 16:03
Российский Ил-76. Обложка © ТАСС / Алексей Штокал

Российский Ил-76. Обложка © ТАСС / Алексей Штокал

Российские самолёты МЧС не летают над Запорожской областью, а распространяемая в украинских источниках информация о якобы пропаже борта в данном воздушном пространстве является ложной. Об этом сообщили в самом министерстве.

"На украинских информационных ресурсах появился фейк о якобы пропаже самолёта МЧС России над Запорожской областью. Авиация МЧС России не выполняет полёты в указанном воздушном пространстве", — говорится в заявлении.

Украинские источники тиражируют фейковый скриншот с портала Flightradar. На нём якобы летящий из Волгограда российский Ил-76 имеет статус: "пропал".

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Ранее очередной фейк украинского ЦИПсО раскрыла ФСИН. Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников ведомства в районе Льгова Курской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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