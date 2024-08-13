ФСИН опровергла очередной фейк украинского ЦИПсО
ФСИН опровергла сообщения о пленении сотрудников ведомства в Льговском районе
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла сообщения о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников ведомства в районе Льгова Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.
"Информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в ЦИПсО начали распространять сфабрикованное видео с якобы пленными сотрудниками ФСИН в районе Льгова. На кадрах не показаны лица сотрудников ведомства, однако их форма не соответствует ведомственной расцветке. У сотрудников УФСИН она синяя, а на записи показаны люди в стандартной военной форме.
Напомним, что потери Киева за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Только за последние сутки киевский режим потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.
Telegram / ФСИН России