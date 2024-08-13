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13 августа, 13:30

ФСИН опровергла очередной фейк украинского ЦИПсО

ФСИН опровергла сообщения о пленении сотрудников ведомства в Льговском районе

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла сообщения о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников ведомства в районе Льгова Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

"Информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ЦИПсО начали распространять сфабрикованное видео с якобы пленными сотрудниками ФСИН в районе Льгова. На кадрах не показаны лица сотрудников ведомства, однако их форма не соответствует ведомственной расцветке. У сотрудников УФСИН она синяя, а на записи показаны люди в стандартной военной форме.

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Напомним, что потери Киева за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Только за последние сутки киевский режим потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.


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Telegram / ФСИН России

Наталья Демьянова
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