ФСИН опровергла очередной фейк украинского ЦИПсО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опровергла сообщения о том, что ВСУ якобы взяли в плен группу сотрудников ведомства в районе Льгова Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН.

"Информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ЦИПсО начали распространять сфабрикованное видео с якобы пленными сотрудниками ФСИН в районе Льгова. На кадрах не показаны лица сотрудников ведомства, однако их форма не соответствует ведомственной расцветке. У сотрудников УФСИН она синяя, а на записи показаны люди в стандартной военной форме.