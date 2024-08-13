Три группы мониторинга: Эксперт раскрыл механизм работы украинской фабрики фейков — ЦИПсО

Украинские ЦИПсО (центры информационно-психологических операций) с помощью современных технологий занимаются информационным терроризмом, целью которого является запугивание россиян. Об этом рассказал экс-замминистра информации ДНР, военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов, воевавший в Донбассе в составе ополчения.

По его словам, у ЦИПсО есть дежурные, тактические и внештатные группы, которые мониторят информацию о различных происшествиях на территории нашей страны. Как уточнил Безсонов, противник узнает о ЧП, даже если инцидент не успел попасть в новости. После этого в ЦИПсО начинают активно разгонять фейки. К примеру, взрыв газа в доме превращается в теракт, также появляются вбросы о захвате заложников и прочие.