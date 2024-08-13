Три группы мониторинга: Эксперт раскрыл механизм работы украинской фабрики фейков — ЦИПсО
Публицист Безсонов: ЦИПсО Украины пытается запугать россиян с помощью технологий
Украинские ЦИПсО (центры информационно-психологических операций) с помощью современных технологий занимаются информационным терроризмом, целью которого является запугивание россиян. Об этом рассказал экс-замминистра информации ДНР, военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов, воевавший в Донбассе в составе ополчения.
По его словам, у ЦИПсО есть дежурные, тактические и внештатные группы, которые мониторят информацию о различных происшествиях на территории нашей страны. Как уточнил Безсонов, противник узнает о ЧП, даже если инцидент не успел попасть в новости. После этого в ЦИПсО начинают активно разгонять фейки. К примеру, взрыв газа в доме превращается в теракт, также появляются вбросы о захвате заложников и прочие.
"Какая главная задача террора? Не убить людей, а запугать людей, максимальное количество людей запугать", — сказал публицист в интервью Донецкому агентству новостей.
Безсонов отметил, что для борьбы с информационным терроризмом необходимо заниматься повышением образованности населения, а также повышать уровень критического мышления россиян.
Ранее Life.ru рассказывал, как украинский ЦИПсО снял фейк о "взрыве" на избирательном участке в Белгороде. Также недавно в соцсетях разгонялся вброс о враче киевской детской больницы, который "истекал кровью". Как оказалось, медик был участником топорной постановки ЦИПсО.