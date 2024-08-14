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14 августа, 19:17

Мучения не наигранны: Названа причина, по которой мужчины хуже женщин переносят температуру

Врач Калошина: Женщины легче мужчин переносят простуду из-за гормонов

О том, что мужчины гораздо сложнее переносят повышение температуры при болезни, чем женщины, ни для кого давно не секрет. И, как оказалось, представители сильного пола вовсе не преувеличивают. Такая ситуация происходит из-за разного уровня гормонов в организмах тех и других. Об этом заявила NEWS.ru эндокринолог Мария Калошина.

Медик отметила, что для женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счёт такого сочетания симптомы у них проявляются слабее, а само заболевание проходит быстрее.

"Иммунный ответ на появление патогенных микроорганизмов связан с гормонами. Так, женский гормон эстроген обеспечивает быструю реакцию и способствует скорому размножению иммунокомпетентных клеток. Благодаря этому женский организм эффективнее борется с вирусами и бактериями", — пояснила врач.

Мужской гормон тестостерон, наоборот, угнетает иммунный ответ и не поддерживает организм в борьбе с недугом. Блокировка защитных функций приводит к тому, что мужчины страдают больше во время болезни.

Названы признаки "отторжения" важнейших для организма витаминов
Названы признаки "отторжения" важнейших для организма витаминов

Ранее диетологи назвали пять продуктов, которые часто употребляют мужчины и которые особенно вредны для их здоровья. В их числе большие объёмы соевого белка, содержащегося во многих колбасных изделиях и в соевом протеине. Также нежелательны для мужчин солод и хмель, содержащиеся в пиве. Они нарушают метаболизм и дают ожирение по женскому типу.

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freepik

Алёна Зиновьева
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