Мучения не наигранны: Названа причина, по которой мужчины хуже женщин переносят температуру

О том, что мужчины гораздо сложнее переносят повышение температуры при болезни, чем женщины, ни для кого давно не секрет. И, как оказалось, представители сильного пола вовсе не преувеличивают. Такая ситуация происходит из-за разного уровня гормонов в организмах тех и других. Об этом заявила NEWS.ru эндокринолог Мария Калошина.

Медик отметила, что для женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счёт такого сочетания симптомы у них проявляются слабее, а само заболевание проходит быстрее.

"Иммунный ответ на появление патогенных микроорганизмов связан с гормонами. Так, женский гормон эстроген обеспечивает быструю реакцию и способствует скорому размножению иммунокомпетентных клеток. Благодаря этому женский организм эффективнее борется с вирусами и бактериями", — пояснила врач.

Мужской гормон тестостерон, наоборот, угнетает иммунный ответ и не поддерживает организм в борьбе с недугом. Блокировка защитных функций приводит к тому, что мужчины страдают больше во время болезни.