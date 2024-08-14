В Ингушетии ввели режим ЧС после гибели урожая из-за аномальной жары 14 августа, 16:11 В Ингушетии жара губит урожай. Обложка © freepik

В Ингушетии власти объявили о введении режима ЧС после гибели урожая в результате установления рекордной жары, в регионе столбик термометра превысил отметку в 40 градусов. Об этом сообщил региональный Минсельхоз.

"По итогам обследования и установления фактов гибели растений члены межведомственной комиссии посчитали целесообразным введение на территории муниципальных образований Республики Ингушетия чрезвычайного положения из-за ущерба, нанесённого сельхозтоваропроизводителям региона аномальными природно-климатическими явлениями", — отмечается в тексте.

В министерстве добавили, что принимаемых мер для сохранения урожая оказалось недостаточно, поэтому был объявлен режим ЧС. Осадки в Ингушетии отсутствуют на протяжении 10 дней, а температура воздуха колеблется в диапазоне от 35 до 40 градусов. При этом властям уже поступило 200 заявлений для установления фактов пропажи урожая из-за аномальной жары.

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Авторы Татьяна Миссуми