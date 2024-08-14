Жители Курской области рассказали следователям о бесчеловечности ВСУ
Жители Курской области, которые покинули приграничные районы, рассказали следователям СК РФ о бесчеловечности военных ВСУ.
Как пишет РИА "Новости", россияне активно делятся свидетельствами жестокости и бесчеловечности украинских солдат.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла жуткий приказ, который получили украинские военные перед атакой на Курскую область. Попавшие в плен солдаты ВСУ признаются, что им приказали расстреливать мирных граждан региона в случае сопротивления.
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ТАСС / AP