Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла жуткий приказ, который получили украинские военные перед атакой на Курскую область. Попавшие в плен солдаты ВСУ признаются, что им приказали расстреливать мирных граждан региона в случае сопротивления.