Медведев заявил, что Москва признательна Лаосу за непринятие западных санкций 14 августа, 17:00 Дмитрий Медведев. Обложка © VK / Дмитрий Медведев

Россия благодарна Лаосу за решительный отказ присоединиться к антироссийским санкциям, а также за взвешенную оценку украинского конфликта. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после встречи с вице-премьером, министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом.

"Признательны лаосским друзьям за принципиальный подход к оценке ситуации вокруг Украины, решительное неприятие незаконных санкций коллективного Запада", — написал политик в VK.

По словам Медведева, Россия и Лаос давно и плодотворно сотрудничают, развивая связи по многим направлениям, в том числе по вопросам обеспечения безопасности.

Ранее председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ обязательно взыщет с киевского режима ущерб, который Вооружённые силы Украины нанесли России.

Авторы Татьяна Миссуми