Ночь любви в отеле закончилась для россиянки смертью в страшных муках В Татарстане врач скончалась в номере отеля после бурной ночи с любовником 14 августа, 18:01 Ночь любви закончилась смертью женщины. Обложка © freepik

В Татарстане в номере отеля обнаружили мёртвую 40-летнюю женщину, которая провела бурную ночь с любовником, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на источник.

Всё произошло в ночь на 11 августа в отеле "Дежавю" в Верхнеуслонском районе Татарстана. В номер заселилась пара: 38-летний завотделением ГКБ Екатеринбурга и 40-летняя врач областной клинической больницы Тюмени. По словам сотрудников гостиницы, постояльцы вели себя как любовники, а ночь провели очень бурно.

Однако на утро женщина оказалась мертва. По предварительной информации, у неё обнаружили внутренние и внешние кровотечения половых органов и печени. Полиции предстоит выяснить причастность мужчины к случившемуся. Точные причины смерти установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара убила свою двухлетнюю дочку якобы из-за проблем с деньгами. Женщина сначала пыталась задушить девочку, но в итоге её утопила. Отец ребёнка уверяет, что отсылал задержанной деньги и даже просил отдать ему дочь.

Авторы Татьяна Миссуми