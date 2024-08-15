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15 августа, 05:18

Группа "Вирус!" отсудила полмиллиона рублей бывшего продюсера

Группа "Вирус!". Обложка © Youtube / Lovemusic

Группа "Вирус!". Обложка © Youtube / Lovemusic

Полмиллиона рублей отсудила группа "Вирус!" у своего бывшего продюсера. Тот два года катал по стране экс-вокалистку с песнями коллектива и не платил авторские, пишет SHOT.

Выступление группы "Вирус!". Видео © SHOT

Как стало известно SHOT, в Москве развернулась битва за старенькие поп-хиты, которые разрывали российские дискотеки в начале нулевых: "Ты меня не ищи", "Попрошу тебя" и др. Их авторами и правообладателями являются участники основного состава: Ольга Лаки, DJ Doctor и Чип (они же Ольга Козина, Юрий Ступник и Андрей Гудаст).

В беседе с SHOT юрист Валерия Рытвина рассказала, что бывший продюсер "Вируса!" Игорь Селивёрстов объединился с экс-участницей коллектива Людой Харт и с 2022 по 2023 год устраивал ей гастроли с хитами группы. В итоге тур пришлось прервать, когда "Вирус!" подал в суд. Накануне Селивёрстова обязали выплатить авторам ₽500 тысяч.

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А сегодня суд признал права на песни Юрия Шатунова за его семьёй. Ещё в октябре 2019 года автор треков Сергей Кузнецов и артист заключили договор о передаче прав на музыкальные произведения. В июле 2022 года певец умер, и всё по наследству перешло его семье. Однако продюсер Андрей Разин продолжал заявлять о наличии договора, который даёт ему право использовать песни, но в суде документов он предоставить не смог. При этом Разин не раз передавал права на произведения третьим лицам.

Николь Вербер
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