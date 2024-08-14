Двое сотрудников МЧС РФ пострадали при повторном обстреле Горловки
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн
Двое сотрудников МЧС России пострадали при повторном обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Огнеборцы ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный обстрелом ВСУ. Во время тушения личный состав несколько раз подвергался обстрелам", — говорится в записи в телеграм-канале.
Пострадавших доставили в больницу, им оказывается помощь.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ произвели обстрел Донецка и Горловки. В их сторону было выпущено 11 натовских снарядов.