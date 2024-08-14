Двое сотрудников МЧС РФ пострадали при повторном обстреле Горловки

Двое сотрудников МЧС России пострадали при повторном обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Огнеборцы ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный обстрелом ВСУ. Во время тушения личный состав несколько раз подвергался обстрелам", — говорится в записи в телеграм-канале.

Пострадавших доставили в больницу, им оказывается помощь.