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14 августа, 20:38

Двое сотрудников МЧС РФ пострадали при повторном обстреле Горловки

Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Двое сотрудников МЧС России пострадали при повторном обстреле Горловки в ДНР со стороны украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Огнеборцы ликвидировали пожар в частном секторе, вызванный обстрелом ВСУ. Во время тушения личный состав несколько раз подвергался обстрелам", — говорится в записи в телеграм-канале.

Пострадавших доставили в больницу, им оказывается помощь.

Минздрав ЛНР сообщил о состоянии 9 раненых при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске
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Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ произвели обстрел Донецка и Горловки. В их сторону было выпущено 11 натовских снарядов.

Артур Лапсаков
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